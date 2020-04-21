В Балтийском море нашли огромное масляное пятно

В Балтийском море близ берегов Польши обнаружили огромное масляное пятно. Предполагается, что речь может идти о разливе нефти. Об этом сообщает радиостанция Zet со ссылкой на спутниковые снимки Европейского агентства морской безопасности.

Маслянистое пятно длиной 34 километра и шириной 1,3 километра обнаружили в 36 километрах от города Ястарня. Поисково-спасательная служба города Гдыня, расположенного поблизости, уже направила на место происшествия спасательный корабль Kapitan Point.

Судно достигло места происшествия, специалисты на его борту взяли образцы вещества для исследования. Точное происхождение пятна и его источник пока не установлены. Если загрязнение подтвердится, корабль приступит к нейтрализации пятна, заявили в поисково-спасательной службе.

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