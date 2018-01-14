Неделю горевший у берегов Китая танкер оставил после себя полыхающее пятно

CGTN / YouTube

Иранский нефтяной танкер Sanchi, более недели горевший у берегов Китая после столкновения с гонконгским сухогрузом, затонул. Об этом сообщает телеканал CGTN, он также публикует видео оставшегося на поверхности горящего пятна с обломками судна.

Как отмечается, в воде образовалось масляное пятно площадью около 10 квадратных километров. Эксперты считают, что конденсат сверхлегкой нефти, который был на борту танкера, может стать угрозой для экологии Восточно-Китайского моря из-за высокого уровня содержания сульфидов.

Sanchi, на борту которого находилось 136 тысяч тонн углеводородов, направлялся в Южную Корею, когда столкнулся с другим судном 6 января и загорелся. Это произошло примерно в 300 километрах к востоку от Шанхая, затем танкер начал дрейфовать и затонул почти в 300 километрах к юго-западу от места столкновения.

На борту судна находились 32 члена экипажа — 30 граждан Ирана и двое бангладешцев. Спасатели смогли обнаружить тела лишь трех из них. При этом находившихся на гонконгском сухогрузе удалось спасти.

Как передает телеканал Press TV, все члены экипажа танкера объявлены погибшими. По данным специальной группы по расследованию инцидента, все указывает на то, что люди погибли вскоре после столкновения из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа.

Причина произошедшего до сих пор неизвестна. CGTN отмечает, что с судна удалось достать регистратор данных, действующий аналогично черным ящикам в самолетах, он направлен на анализ.

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