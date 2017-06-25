Число погибших после возгорания бензовоза в Пакистане увеличилось до 148

Число погибших в результате возгорания бензовоза в Пакистане увеличилось до 148 человек, еще 50 пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом в воскресенье, 25 июня, передает Associated Press.

Ранее сообщалось о 123 жертвах и 40 раненых. Инцидент произошел в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб). Местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекавшее из опрокинувшейся на автомагистраль цистерны, но вспыхнул пожар. У большинства пострадавших ожоги составляют 80 процентов тела.

Видео: Viral India / YouTube

Спасательные службы переправляют некоторых раненых в госпитали на вертолетах ВВС Пакистана. Многих жертв инцидента невозможно опознать, для их идентификации потребуется генетическая экспертиза, отмечают местные власти.

14 июня в Лондоне в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Пропавшими без вести и погибшими считаются 79 человек. Здание выгорело практически полностью.

В октябре 2016 года на борту нефтеналивного танкера, стоявшего под разгрузкой в китайском порту Дунфан, произошел взрыв. В момент взрыва в танках судна находилось 3,4 тысячи тонн нефти. Об ее утечке в акваторию порта не сообщалось.