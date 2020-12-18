Вильфанд пообещал похолодание в центральной России

Жителей центральной части России с 21 декабря ждет похолодание. С начала новой рабочей недели температура воздуха будет постепенно снижаться. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до конца текущей недели в Москве сохранится температура выше нормы, в районе нуля градусов в дневные часы. «Начиная с понедельника будет умеренное понижение температуры. Ночью от -3, -8, днем во вторник -6, -11. Днем тоже постепенное снижение: в понедельник -2, -4, во вторник понижение градуса на 2-3. Это погода близкая к норме», — пообещал Вильфанд.

При этом, как уточнил эксперт, юг европейской части страны ждут аномальные холода. В этих регионах погода будет значительно отличаться от московской. В начале недели столбики термометров опустятся там до 10 градусов ниже нуля.

В Поволжье и на Урале температура воздуха лишь на 3-4 градуса превышает норму. Однако к концу недели станет холоднее. По ночам столбики термометров в этих регионах опустятся до -20-25 градусов, а на юге Урала — до -28 градусов.

Ранее ученый предупредил россиян об ожидаемом «погодном кульбите». В нескольких российских регионах ожидается резкий скачок с аномально высокой до аномально низкой температуры.