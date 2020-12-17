Вильфанд предупредил россиян о «погодном кульбите»

В нескольких российских регионах ожидается резкий скачок с аномально высокой до аномально низкой температуры, такое явление называется «погодный кульбит». Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Изменение погоды произойдет с 17 по 19 декабря в связи с формированием антициклона. Сейчас на юго-востоке и востоке европейской части страны идет заметное понижение температуры. Например, в четверг, 17 декабря, в Приволжском федеральном округе и на Урале температура будет выше нормы на три-пять градусов, но уже к субботе там начнется похолодание, ожидается ниже нормы на 6-8 градусов. «Вот такой кульбит совершит погода», — сказал синоптик.

Он отметил, что температура ночью в Екатеринбурге, Татарстане и на Среднем Урале опустится до минус 16-20 градусов. По словам Вильфанда, это будет заметное понижение.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил об окончании «марсианской» погоды в России, когда нет снега и солнечно.