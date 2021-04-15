Украина обвинила Россию в попытке помешать кораблям в Азовском море

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что катера Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пытались помешать действиям украинских кораблей в Азовском море во время боевого дежурства. Об этом говорится в сообщении Генштаба на странице в социальной сети Facebook.

«Катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве», — говорится в сообщении. В Генштабе Украины также обвинили Россию в том, что она «продолжает нарушать нормы международного морского права». При этом никаких подробностей инцидента не приводится.

Ранее МИД Украины запротестовал из-за планов России временно закрыть часть акватории Черного моря. Украина назвала это попыткой нарушить нормы международного права и право на свободу судоходства, гарантированное Конвенцией ООН. Киев призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Москву.