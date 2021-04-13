Литва призвала страны-члены НАТО обеспечить вооруженную поддержку Украине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Украине непременно нужна вооруженная поддержка стран-членов НАТО. С призывом к западным государствам он обратился в своем Twitter-аккаунте.

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По мнению Линкявичуса, весомые аргументы на земле и в море — «единственный понятный для Кремля язык», который будет способствовать деэскалации в Донбассе.

«Украина нуждается в вооруженной поддержке (что делает Турция) и в видимых проявлениях солидарности (что делают США, направляя военные корабли в Черное море)», — написал он.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку стране и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.