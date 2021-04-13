Зеленский заявил о проверке Россией отношений Украины и Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проверке Россией отношений Киева и Запада. Он заявил журналу Time, что «агрессивные действия» России у границ Украины станут испытанием.

«То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнером. Это своего рода проверка», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что не исключает возможности «российского вторжения» в Донбасс в ближайшее время и пригрозил дать отпор в случае эскалации конфликта.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.