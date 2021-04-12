Зеленский заявил о готовности Украины к «российскому вторжению»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что не исключает возможности «российского вторжения» в Донбасс в ближайшее время и пригрозил дать отпор в случае эскалации конфликта. Запись разговора доступна в YouTube.

По его словам, украинские власти еще в 2014 году поняли, что наступление России в регионе может случиться «в любой день». «Они готовы, но и мы также готовы, потому что мы на нашей земле, на нашей территории», — сказал Зеленский. Отмечается, что разговор с корреспондентом телеканала состоялся во время поездки главы государства в Донбасс 8-9 апреля.

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Ранее лидер украинской правящей партии «Слуги народа» Александр Корниенко пообещал, что Киев не станет эскалировать ситуацию в Донбассе и найдет мирные способы урегулировать конфликт. При этом он добавил, что Украина не останется без помощи западных стран даже в случае возобновления боевых действий в регионе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.