Зеленский занялся спортом на передовой в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram селфи в спортивном костюме на фоне ржавых брусьев и заброшенного здания в Донбассе.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро», — написал Зеленский в описании к фотографии. При этом президент не указал, как долго занимался на брусьях и какие конкретно упражнения выполнял. О своем рабочем графике в Донбассе на 9 апреля президент также не сообщил. Авдеевка расположена в 13 километрах от Донецка, вблизи линии разграничения с позициями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В настоящее время ее занимают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Зеленский приехал в Донбасс накануне, 8 апреля. Он посетил позиции украинских военных, вручил им подарки и государственные награды, а также отметил «высокое качество» блюд полевой кухни. Позже представители ДНР опубликовали ролик, где видно, как после отъезда политика с передовой над окопами появился флаг со свастикой.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.