На украинских позициях после визита Зеленского вывесили флаг со свастикой

На позициях ВСУ в Донбассе появился флаг времен нацистской Германии. Об этом в своем Telegram сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Он опубликовал ролик, на которых видно знамя со свастикой. «Украинские вояки ненавидят свой государственный флаг, но очень уважают Третий Рейх, поэтому повесили флаг вермахта над своими позициями в пригороде Донецка», — прокомментировал он кадры.

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Безсонов уточнил, что на тех же позициях 8 апреля появился президент Украины Владимир Зеленский. «Наверное он тоже не любит украинский флаг», — поиронизировали в ДНР.

Зеленский побывал на переднем крае обороны, где, по данным Киева, зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Президент пообщался с военными, которые рассказали ему о ситуации на линии соприкосновения. Зеленский поблагодарил их за службу, вручил государственные награды и подарки, а также пообедал в солдатской столовой.

Поездка украинского лидера в Донбасс состоялась на фоне очередного обострения на линии соприкосновения. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина также обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Москва заявляет о провокационных действиях Киева.