Украина пообещала найти мирное решение для Донбасса

Депутат Верховной Рады и глава правящей украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко пообещал, что Киев не станет эскалировать ситуацию в Донбассе и найдет мирные способы урегулировать конфликт, пишет УНИАН.

По его словам, сейчас военная обстановка на юго-востоке страны широко обсуждается в разных странах, но при этом Россия вместо диалога использует агрессивную и «очень враждебную риторику». «Но нужно понимать, что Украина — мирная страна, и мы другого пути, кроме политико-дипломатического, для решения этого конфликта не видим. Украина не будет нападать первой», — сказал Корниенко.

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Он подчеркнул, что при любом стечении обстоятельств Украина не останется без поддержки западных стран, и добавил, что сейчас мировое сообщество находится на ее стороне. «Были разговоры с представителями Великобритании, и в Турции был наш президент, и был разговор с президентом США Байденом [Джо Байденом] очень предметный», — пояснил депутат.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Киев прибегнет в военному противостоянию в Донбассе только в случае «навязывания такого сценария». При этом он заявил, что страна, несмотря ни на что, продолжит «прокачивать» свой сектор национальной безопасности и искать способы для дипломатического давления на Россию.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.