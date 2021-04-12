Украина предложила альтернативные Белоруссии страны для переговоров по Донбассу

Переговоры Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) в отдаленной перспективе возможно перенести в страну, которая не состоит в НАТО. Такое предложение сделал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНИАН.

«Во-первых, это очень отдаленная перспектива… Сейчас рано об этом говорить, разве что чисто теоретически. Польша, я не думаю, что будет подходящей площадкой для России, потому что российско-польские отношения известны», — сказал Арестович.

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По его словам, если переговоры будут переносить из Белоруссии, то теоретически это могут быть Швеция или Австрия — страны, которые не являются членами Североатлантического альянса.

«Для России это очень чувствительный вопрос», — резюмировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Ранее председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры нужно перенести в Польшу, так как Белоруссия находится «под каблуком России». «Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами [президента Александра] Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — заявил он.

По мнению министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, такие заявления говорят о нежелании Украины соблюдать достигнутые договоренности.