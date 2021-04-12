Украина назвала единственное условие для военного сценария в Донбассе

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что конфликт в Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий. Об этом сообщает «Обозреватель».

Он подчеркнул, что это будет представлять угрозу для сотен или тысяч мирных жителей. «Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы — это когда нам навяжут», — назвал он единственное условие для военного сценария Украины в Донбассе.

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По мнению Арестовича, Украина должна «отвечать» только в том случае, если к открытым боевым действиям перейдут по ту сторону линии соприкосновения. «Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ», — отметил он.

Арестович добавил, что сценарий, по которому сейчас идет Украина, согласован с ее партнерами. Это — политико-дипломатический путь при всей его сложности и «даже частично, как кажется, призрачности», а также «прокачка» сектора национальной безопасности и обороны, чтобы быть готовыми, если Украине навяжут открытые боевые действия, сказал он.

«Если мы сейчас пойдем в наступление, то сразу сталкиваемся с российскими войсками. Это начинаются тяжелые, кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным», — подытожил Арестович.

Ранее 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала обострение ситуации в Донбассе и оценила возможность возобновления полномасштабной войны.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.