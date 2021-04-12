В Донбассе зафиксировали уменьшение числа обстрелов

За воскресенье, 11 апреля, украинская сторона зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ОСС) сообщает портал «Новости Донбасса».

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Отмечается, что нарушение режима тишины было зафиксировано у поселков Невельское, Водяное, Зайцево, Шумы. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, подчеркнули в штабе ООС.

В свою очередь, самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в воскресенье также заявила об уменьшении обстрелов. Они велись в районе Ужовки (бывшее Ленинское), Зайцево, Горловки (поселка шахты 6/7), Донецка (поселок шахты Трудовская). В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) обстрелов не зафиксировали.

Ранее 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала обострение ситуации в Донбассе и оценила возможность возобновления полномасштабной войны.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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