Раскрыты два сценария в случае войны на Украине

Польский политолог Мацей Вишневский раскрыл два сценария в случае войны на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «НТВ», передает РИА Новости.

Вишневский считает, что вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к распаду страны, либо к смене действующей власти. При этом, по его словам, новое правительство Украины при таком развитии событий будет сотрудничать с Россией. Эксперт также добавил, что Киев в любом случае проиграет полномасштабную войну.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не исключает, что Украина захочет решить внутренние проблемы силовым путем, и тогда ситуация будет представлять опасность для России. «Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — сказал Песков.

11 апреля Песков исключил войну России с Украиной. По его словам, никто не собирается двигаться к войне и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Он также напомнил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.