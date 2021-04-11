В Совфеде заявили о трагичных последствиях «политической расхлябанности» Киева. Об этом глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал в беседе с «Коммерсантом».

По его словам, сейчас задача международного сообщества и прежде всего участников «нормандского формата» состоит в том, чтобы настоять на выполнении Украиной того, что было зафиксировано и подписано украинским президентом в феврале 2015 года. Сенатор особо подчеркнул необходимость налаживания диалога Киева с Донецком и Луганском.

При этом Карасин добавил, что без этого «политическая расхлябанность» Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии. Он также отметил, что Россия не бросит в беде людей, проживающих на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков раскрыл тактику Украины в конфликте с Россией. По мнению политика, в отношениях с Москвой провокация остается главным помощником для Киева. «Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом», — написал Пушков.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.