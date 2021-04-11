Пушков раскрыл тактику Украины в конфликте с Россией

Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскрыл тактику Украины в конфликте с Россией.

По мнению политика, в отношениях с Москвой провокация остается главным помощником для Киева. «Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом», — написал Пушков.

Он выразил сомнение, что Украина инициирует войну с Россией, поскольку она понимает всю тяжесть последствий, однако от провокаций в виде обстрелов и другой военной активности не откажется.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предостерег Киев от военных действий в Донбассе, заявив, что это будет концом государственности Украины. При этом Слуцкий пояснил, что Москва не даст «втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния». Он подчеркнул, что Россия имеет возможность адекватно реагировать на любые формы угрозы.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.