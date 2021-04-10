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Россия отреагировала на заявление США о взаимодействии по Украине

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны. Так замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отреагировал на заявление американской стороны о взаимодействии, передает РИА Новости.

Рябков назвал соответствующее высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки дезинформацией и введением в заблуждение. Ранее она заявила, что США и Россия взаимодействуют по поводу ситуации на границе с Украиной «тесно» и на «многих уровнях», упомянув разговор с министром обороны.

По словам замглавы МИД России, контакты, которые прошли около 7-10 дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям. Рябков заявил, что остается призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу и обеспечить более ответственное отношение к обмену информацией.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.

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