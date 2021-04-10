В США рассказали о взаимодействии с Россией по ситуации на границе с Украиной

В США рассказали о взаимодействии с Россией на многих уровнях по поводу ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

«Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях. Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе. Был также звонок госсекретаря, и мы, конечно же, ведем взаимодействие на многих еще более низких уровнях», — ответила Псаки на соответствующий вопрос.

Она добавила, что в регионе существует «текущее дипломатическое взаимодействие» с Россией, Украиной, а также европейскими партнерами и союзниками.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры противодействия и защиты россиян. Песков назвал эскалацию конфликта на юго-востоке Украины беспрецедентной. «Это вызывает обеспокоенность», — сказал он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.