США приготовились отменить часть санкций против Ирана, однако отказались от снятия всех рестрикций. Об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном переговорам в Вене по иранской ядерной сделке. Его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, Вашингтон готов отменить санкции, идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД. «Но это не означает, что [США отменят] их все, потому что есть некоторые, которые являются обоснованными», — сказал дипломат.

Он также назвал требование Ирана снять все введенные после 2017 года санкции неприемлемым: «Если Иран будет держаться позиции, что все санкции с 2017 года должны быть сняты, то мы зайдем в тупик». По его словам, США дали понять иранцам на непрямых переговорах в Вене, какие санкции они готовы снять при условии возвращения Тегерана к ядерной сделке.

В феврале сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, введенных во время правления бывшего главы государства Дональда Трампа.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.