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Израиль ударил по кораблю Ирана в Красном море

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Jon Nazca / Reuters

Израильские вооруженные силы ударили по кораблю Ирана в Красном море, предположительно, связанному с разведывательной деятельностью «Корпуса стражей исламской революции» (элитного подразделения иранской армии — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает The Hill со ссылкой на военных США.

В Пентагоне подтвердили, что американская сторона в курсе произошедшего и никак не участвовала в инциденте. Иран также подтвердил, что атака произошла.

Ранее 7 апреля стало известно о взрыве на судне сопровождения иранского флота.

Иран и Израиль в последние годы регулярно вступают в локальные столкновения. В конце марта Иран нанес ракетный удар по судну, принадлежащему израильской компании XT Management. Инцидент произошел в Аравийском море.

Ранее в марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на свое судно в Оманском заливе. Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, политик назвал Иран «самым большим врагом Израиля» и подчеркнул, что еврейское государство наносит удары по иранским позициям по всему региону.

Кроме того, сообщалось, что за два года Израиль подорвал дюжину кораблей, перевозивших иранскую нефть в Сирию. Сам Тегеран сообщил лишь о части нападений на свои танкеры, но нередко обвинял в них Израиль.


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