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На иранском судне в Красном море произошел взрыв

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Фото: HANDOUT / Reuters

На иранском судне в Красном море произошла авария после срабатывания взрывного устройства на борту. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, речь идет о судне поддержки для иранских военных кораблей, сопровождающих торговые суда в Красном море. Взрыв могла вызвать мина, прикрепленная к корпусу судна.

Телеканал Al Arabiya сообщает, что инцидент произошел у берегов Эритреи, а судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). По данным СМИ Израиля, в частности, телеканала N12, нападению подверглось разведывательное судно Sabiz. Иранские власти пока официально не прокомментировали происшествие.

6 апреля в Суэцком канале сел на мель танкер Minerva Nike под греческим флагом. Позже его сняли с мели. Сообщалось, что судно почти полностью перегородило канал.

Суэцкий канал был заблокирован 23 марта. Специалисты не исключали, что на освобождение Ever Given уйдет несколько недель, но снять судно с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня. 2 апреля начато расследование по поводу причин инцидента. Глава управления Усама Рабиа пообещал, что оно не займет много времени.

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