Еще один танкер сел на мель в Суэцком канале

Еще один танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, где недавно возобновилась навигация. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судно почти перегородило канал.

Ранее сообщалось, что управление Суэцкого канала собирается обдумать вопрос о расширении русла, чтобы ситуация с застрявшим судном больше не повторилась.

23 марта контейнеровоз Ever Given, которым управляет тайваньская Evergreen Group, перегородил Суэцкий канал, снять его с мели удалось только 29 марта. За это время в русле образовалась пробка из нескольких сотен судов. Основной версией случившегося является отклонение судна от курса из-за сильного ветра, но не исключен и человеческий фактор.