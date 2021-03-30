Гудящее в Суэцком канале российское судно прервало речь президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Трансляцию выступления вел телеканал DMC.

На опубликованном РИА Новости фрагменте видно, как политику пришлось несколько раз прерывать свое выступление на берегу канала из-за гудков судна «Маршал Василевский». В ходе пресс-конференции президент отвечал на вопросы о разблокировке канала, но прерывал речь всякий раз, когда ему мешали суда: в итоге ему пришлось прерываться каждые 10-15 секунд.

«Да, мы тоже очень рады», — пошутил Ас-Сиси.

29 марта Суэцкий канал, ранее заблокированный огромным судном-контейнеровозом Ever Given, успешно разблокировали. 23 марта оно село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Судно следовало из Китая в Роттердам, предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала: у его берегов не должно было быть отмелей.

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