Застрявшее в Суэцком канале судно решили разгрузить

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который застрял в Суэцком канале и перекрыл движение по нему. О подобном решении египетского лидера сообщил телеканалу Al Arabia глава администрации канала Усама Рабиа.

По его словам, в настоящее время специалисты канала и помогающие им эксперты голландской фирмы Smit Salvage оценивают, сколько из более чем 18 тысячи контейнеров необходимо убрать, чтобы снять судно с мели. Отмечается, что этот процесс может оказаться очень сложным и занять много времени.

При этом Рабиа подчеркнул, что по сравнению с предыдущими днями ситуация с контейнеровозом улучшилась — его уже удалось сдвинуть на четыре метра. В настоящее время на месте инцидента работают 14 буксиров.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта сообщалось, что судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну. Позже стало известно, что к работам привлекли еще два буксира.