В Суэцком канале начали подготовку к еще одной спасательной операции судна

Очередная спасательная операция контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, начнется в 14:00 по египетскому времени. Сейчас идет подготовка к освобождению судна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тайваньскую Evergreen (фрахтователь судна).

Экскаваторы очищают носовую часть судна от ила и песка. К месту уже направлены два буксира, которые будут тянуть судно.

Также продолжается расследование причин, почему судно село на мель. Изначально предполагалось, что дело в сильном ветре. Однако, по словам главы Управления Суэцкого канала генерала-лейтенанта Усамы Рабей, возможна и техническая ошибка или человеческий фактор. Он заметил, что не знает, когда удастся освободить судно, но понадеялся, что работы дадут результаты без необходимости удалить груз.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды).