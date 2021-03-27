Названо число стоящих в очереди на проход через Суэцкий канал судов

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа назвал число судов, которые стоят в очереди на проход через канал. Движение осложнил коллапс, произошедший из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рабиа, на данный момент проход через русло ожидает 321 судно. Глава управления не уточнил срок, в течение которого будет решен вопрос с движением через канал.

Инцидент в Суэцком канале, считающемся важнейшим торговым путем, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом, произошел 24 марта 2021 года. Контейнеровоз Ever Given из-за поднявшегося ветра отклонился от курса, перекрыв движение. По данным издания Bloomberg, ущерб мировой экономике составил 9,6 миллиарда долларов в день.