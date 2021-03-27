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В Кремле рассказали о возможности помощи с застрявшим в Суэцком канале судном

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Фото: Пресс-служба Суэцкого канала / РИА Новости

К России пока не обращались за помощью в освобождении Суэцкого канала от огромного контейнеровоза Ever Given, который ранее сел на мель. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обращений не было», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя возможность оказания Москвой содействия в работах по разблокировке канала.

Ранее стало известно, что американские военные помогут снять с мели застрявшее судно Ever Given. Ожидалось, что группа экспертов по дноуглубительным работам с базы ВМС США на Ближнем Востоке прибудет на место аварии в Египте уже 27 марта. Управление Суэцкого канала выразило Вашингтону благодарность за предложенную помощь.

24 марта сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по нему. Аналитики оценили потери для мировой экономики от случившегося в 9,6 миллиарда долларов в сутки.

Чтобы освободить канал, может потребоваться несколько недель. Контейнеровоз пытаются снять с мели восемь буксиров. Разблокировки канала ожидают 16 танкеров, на борту которых находятся 870 тысяч тонн нефти и 670 тысяч тонн нефтепродуктов. Четверть объемов сырья приходится на поставки из России.

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