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Заблокировавшее Суэцкий канал судно немного сдвинулось

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Фото: Пресс-служба Суэцкого канала / РИА Новости

Огромный контейнеровоз Ever Given, который ранее сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, немного сдвинулся с места. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Египте.

По словам собеседников издания, сдвинуть судно удалось после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Отмечается, что это стало первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза.

Как ожидается, попытки освободить Суэцкий канала продолжатся в субботу днем.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала.

Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 200 судов, в частности танкеры с российской нефтью. Bloomberg подсчитал, что ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день.

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