Застрявшему в Суэцком канале судну помогут

Американские военные помогут снять с мели судно Ever Given, который застрял в Суэцком канале и полностью заблокировал судоходство. Об этом сообщает CNN.

27 марта на место аварии в Египте должна прибыть группа экспертов по дноуглубительным работам с базы ВМС США на Ближнем Востоке. «Мы предложили властям помощь в разблокировании канала. Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как мы можем помочь наилучшим образом», — заявил телеканалу источник в Минобороны США.

Власти Египта приняли предложение Вашингтона, переданное через посольство США в Каире. Управление Суэцкого канала уже выразило благодарность за помощь.

24 марта сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по нему. Аналитики оценили потери для мировой экономики от случившегося в 9,6 миллиарда долларов в сутки.

Чтобы освободить канал, может потребоваться несколько недель. Контейнеровоз пытаются снять с мели восемь буксиров. Разблокировки канала ожидают 16 танкеров, на борту которых находятся 870 тысяч тонн нефти и 670 тысяч тонн нефтепродуктов. Четверть объемов сырья приходится на поставки из России.