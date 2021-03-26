В блокировке Суэцкого канала увидели выгоду для России

Пробка в Суэцком канале, которая образовалась из-за севшего на мель контейнеровоза, повлияет на мировой газовый рынок. Выгоду от блокировки могут получить Россия и США, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитику консалтинговой компании Rystad Energy.

Ситуация в Суэцком канале прежде всего повлияет на европейский газовый рынок, отмечают эксперты. В первую очередь пробка перекрывает путь поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из Катара. Недостающие объемы могут компенсировать поставки из России, Норвегии, США.

По данным Bloomberg, блокировка канала обходится мировой торговле в 9,6 миллиарда долларов в день. Как сообщает издание, судовладельцы начали разворачивать суда в обход Африки. Время прибытия в порт назначения таким образом увеличится на две недели. Это увеличит стоимость перевозок и сорвет графики.

Чтобы освободить канал, может потребоваться несколько недель. Контейнеровоз пытаются снять с мели восемь буксиров. Разблокировки канала ожидают 16 танкеров, на борту которых находятся 870 тысяч тонн нефти и 670 тысяч тонн нефтепродуктов. Четверть объемов сырья приходится на поставки из России.