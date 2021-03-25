Подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала

Bloomberg подсчитал ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала, где в конце марта сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Evergreen. По данным издания, он составляет 9,6 миллиарда долларов в день.

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Такова средняя стоимость грузов, перевозимых в обоих направлениях по Суэцкому каналу, который теперь оказался недоступен для судов. В настоящее время от 165 до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту.

По данным аналитиков, ежедневно через канал проходит 50 грузовых судов. Теми из них, кто сейчас застрял в заторе из-за Evergreen, владеют крупнейшие мировые логические компании, в том числе AP Moller-Maersk A / S, Mediterranean Shipping Co., Ocean Network Express Pte и Yang Ming Marine Transport Corp.

Помимо прочего, задерживаются поставки около 13 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Около 2,6 миллиона баррелей из них имеют российское происхождение.