На освобождение Суэцкого канала отвели несколько недель

Чтобы освободить Суэцкий канал от севшего на мель контейнеровоза Ever Given, может потребоваться много времени. Питер Бердовски, глава компании Boskalis, которая занимается работами, отвел на это несколько недель, сообщает Reuters.

По его словам, судно выглядит как «огромный лежащий на берегу кит», и что конкретно с ним делать пока не очень понятно. Не исключено, что придется комбинировать несколько методов, в том числе снятие с Ever Given контейнеров с грузом и топлива, использование буксиров и размывку песка под судном.

Накануне администрация Суэцкого канала сообщила, что контейнеровоз пытаются снять с мели восемь буксиров. В четверг, 25 марта, стало известно, что до завершения операции навигацию пришлось приостановить, то есть канал остается заблокированным.

По мнению экспертов, если решить проблему за пару суток не удастся, владельцы судов могут отправить их в обход Африки. Время прибытия в порт назначения таким образом увеличится на две недели. Это обстоятельство увеличит стоимость перевозок и сорвет многие графики.

В настоящее время разблокировки канала ожидают 16 танкеров, на борту которых находятся 870 тысяч тонн нефти и 670 тысяч тонн нефтепродуктов. Четверть объемов нефти, по данным TankerTrackers, приходится на поставки из России. Еще сложнее ситуация с контейнерными перевозками. Через Суэцкий канал порядка трети контейнеров и десять процентов всех грузовых морских перевозок.

Если Бердовски окажется прав, то простой канала станет рекордным со времен арабо-израильских войн. Тогда коридор был перекрыт на восемь лет — с 1967 по 1975 годы. В следующие годы задержка в случае ЧП не превышала нескольких часов, только в 2004-м танкер «Совкомфлот» Tropic Brilliance застрял на три дня. Российский МИД также ожидает, что последствия нынешнего ЧП удастся ликвидировать только за несколько недель.