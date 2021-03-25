МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого канала

Российский МИД оценил сроки, в которые может быть открыт заблокированный в настоящее время Суэцкий канал. Об этом сообщается на странице Департамента ситуационно-кризисного центра в Twitter.

«Египет — движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель», — говорится в сообщении. В настоящее время канал полностью перекрыт, а на месте произошедшего работает несколько буксиров.

Как рассказал агентству РИА Новости бывший член совета правления администрации Суэцкого канала Ваиль Каддур, ответственность за инцидент лежит на капитане судна. Он добавил, что дно в районе места происшествия скальное, а не песчаное, что затрудняет решение проблемы.

Гигантское судно Ever Given компании Evergreen село на мель в южной части канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 100 судов, в частности, танкеры с российской нефтью. На фоне сообщений о пробке подорожала нефть североевропейской марки Brent.