Гигантское судно село на мель и перекрыло Суэцкий канал

Гигантское судно село на мель и привело к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за пробки, которая образовалась после того, как контейнеровоз Ever Given сел на мель, «встали» по меньшей мере сотня судов. Bloomberg отмечает, что это произошло «случайно», из-за того, что судно отклонилось от курса. Причина отклонения — внезапно поднявшийся сильный ветер, сообщила тайваньская компания Evergreen Line.

По словам оператора судна Bernhard Schulte Shipmanagement, экипажу ничего не угрожает. По последним данным, на судне нет пострадавших, акватория не загрязнена. Судно Ever Given следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды).

В июне 2020-го российский траулер «Кокшайск» сел на мель в Норвегии. Тогда сообщалось, что рулевой мог заснуть и случайно направить судно на мель. Капитан одного из находящихся поблизости судов Эдмунд Йонсен рассказал, что на это указывает небольшой крен у траулера.

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