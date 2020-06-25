Российское судно село на мель в Норвегии

Российский траулер «Кокшайск» сел на мель у города Тромсе в Норвегии. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

На борту находятся 35 человек, туда отправили спасательный катер и вертолет. Воздушное судно вскоре отозвали обратно: спасательную операцию планируют начать во время прилива, примерно в 17 вечера по местному времени. В данный момент люди на траулере находятся в безопасности.

Причины аварии пока не известны, однако предполагается, что рулевой мог заснуть и случайно направить судно на мель. Капитан одного из находящихся поблизости судов Эдмунд Йонсен рассказал, что на это указывает небольшой крен у траулера. Следов протекания он не увидел. Для окончательного выяснения причин происшествия представители правоохранительных органов будут беседовать со всеми членами экипажа.

В декабре 2019-го российский рыболовецкий траулер загорелся в порту в коммуне Ботсфьорд на севере Норвегии. Пожар начался на камбузе судна, о пострадавших не сообщалось.

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