Танкер под российским флагом столкнулся с лодкой в Черном море

Танкер под российским флагом столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море. Об этом сообщает Haberturk.

Авария произошла недалеко от побережья Турции, примерно в 20 километрах от входа в пролив Босфор. Отмечается, что лодка затонула. Haberturk пишет, что на ней было шестеро человек, из них удалось спасти троих. Остальные считаются пропавшими без вести.

Пока официальные власти не подтвердили факт происшествия. ТАСС отмечает, что сейчас пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана

25 декабря сообщалось, что российский сухогруз сел на мель в Мраморном море на западе Турции. Судно перевозило подсолнечный жмых и вышло из строя недалеко от населенного пункта Шаркей в провинции Текирдаг. По некоторым данным, на борту находилось 11 членов экипажа, их национальность не уточняется.

В начале декабря российский рыболовецкий траулер загорелся в порту в коммуне Ботсфьорд на севере Норвегии. Сообщалось, что пожар начался на камбузе судна.

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