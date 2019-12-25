Российское судно село на мель в Турции

Российский сухогруз сел на мель в Мраморном море на западе Турции. Об этом сообщает CNN Turk.

Судно перевозило подсолнечный жмых и вышло из строя недалеко от населенного пункта Шаркей в провинции Текирдаг. По данным телеканала, на борту находилось 11 членов экипажа, их национальность не уточняется.

Сообщается, что к месту происшествия направили береговую охрану и спасателей. Причины аварии выясняются.

В начале декабря российский рыболовецкий траулер загорелся в порту в коммуне Ботсфьорд на севере Норвегии. Сообщалось, что пожар начался на камбузе судна.

В сентябре сообщалось об инциденте с российским траулером «Бухта Наездник» в Норвегии. Судно опрокинулось и частично затонуло у причала города Тромсе после того, как на нем в течение 22 часов продолжался пожар. Возгорание возникло из-за сварочных работ: искра подожгла рыбацкие сети на корме корабля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru