Российское судно село на мель в Турции

Российский сухогруз сел на мель в Мраморном море на западе Турции. Об этом сообщает CNN Turk.
Судно перевозило подсолнечный жмых и вышло из строя недалеко от населенного пункта Шаркей в провинции Текирдаг. По данным телеканала, на борту находилось 11 членов экипажа, их национальность не уточняется.
Сообщается, что к месту происшествия направили береговую охрану и спасателей. Причины аварии выясняются.
В начале декабря российский рыболовецкий траулер загорелся в порту в коммуне Ботсфьорд на севере Норвегии. Сообщалось, что пожар начался на камбузе судна.
В сентябре сообщалось об инциденте с российским траулером «Бухта Наездник» в Норвегии. Судно опрокинулось и частично затонуло у причала города Тромсе после того, как на нем в течение 22 часов продолжался пожар. Возгорание возникло из-за сварочных работ: искра подожгла рыбацкие сети на корме корабля.