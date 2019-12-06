Попавший под санкции российский «Севастополь» арестовали

Российское судно «Севастополь», попавшее под американские санкции, арестовали в Сингапуре за долги. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин.

Он рассказал, что у судна в Сингапуре поломались вспомогательные двигатели и пришлось обратиться в местные ремонтные компании. «Но так как пароход под санкциями, 80 процентов компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник», — добавил Аникин.

Кроме того, компания пыталась привезти специалистов по судоремонту из России, однако власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге, по словам замгендиректора «Гудзона», за стоянку в порту образовался долг и судно было арестовано.

На борту сейчас находятся 12 членов экипажа. Они обеспечены электричеством и провизией. «Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать», — сказал Аникин.

Суд по этому делу назначен на 17 декабря. По словам Аникина, Сингапур надеется, что судно отдадут ему, тогда пароход сможет выйти из-под американских санкций, и его можно будет продать.

Компания-судовладелец находится в контакте с российскими дипломатами.

В августе 2018 года США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Среди них оказалась и «Гудзон». Американский Минфин утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов Северной Корее. Предполагается, что груз перекачивался на северокорейские суда в открытом море.

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