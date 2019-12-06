Раскрыты подробности дела арестованного судна «Севастополь»

Арестованное в Сингапуре российское судно «Севастополь» имеет долги в 61 миллион рублей. Такое заявление сделал заместитель директора компании-судовладельца «Гудзон» Валерий Улискин, передает ТАСС.

Сообщается, что судно прибыло с грузом в Сингапур 26 февраля 2019 года, когда местная таможня решила досмотреть контейнеры. После этого она захотела связаться с владельцами груза, которые долго не выходили на связь. «Судно было вынуждено стоять в порту, набегали портовые сборы, и в один момент портовый агент предъявил компании претензию на 1,3 миллиона сингапурских долларов, или около 61 миллиона рублей», — пояснил Улискин. Он добавил, что компания не может выплатить такую сумму.

Ранее стало известно, что у судна в Сингапуре поломались вспомогательные двигатели, в результате чего его владельцам пришлось обратиться в местные ремонтные компании. Компания пыталась привезти специалистов по судоремонту из России, однако власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге, по словам замгендиректора «Гудзона» Олега Аникина, за стоянку в порту образовался долг, и судно было арестовано.

На борту сейчас находятся 12 членов экипажа. Они обеспечены электричеством и провизией.

Суд по этому делу назначен на 17 декабря. По словам Аникина, Сингапур надеется, что судно отдадут ему, тогда пароход сможет выйти из-под американских санкций, и его можно будет продать.

Компания-судовладелец находится в контакте с российскими дипломатами.

В августе 2018 года США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Среди них оказался и «Гудзон». Американский Минфин утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов Северной Корее. Предполагается, что груз перекачивался на северокорейские суда в открытом море.

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