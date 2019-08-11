Назван владелец подвергнутого обыскам на Украине танкера

Танкер Mriya, на котором в порту украинского города Херсон сотрудники крымского подразделения украинской прокуратуры провели обыски, принадлежит украинской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Equasis.

Выяснилось, что судно является собственностью зарегистрированной в Киеве компании Felina Development. Отмечается, что она купила его в июне 2018 года у российской компании «ИнвестТрансГрупп», которая распоряжалась им с 2013 по 2017 год. После покупки танкер был переименован в Mriya. Согласно данным ресурса, в 2013 году он носил название Vilga.

По данным источников агентства, в Херсоне, где проходили обыски, судно стоит с июля. При этом, в течение последнего года оно перемещалось исключительно между украинскими портами.

Обыски танкера Mriya прошли 10 августа в городе Херсон по уголовному делу о нарушении порядка въезда и выезда на «временно оккупированную территорию». По данным прокуратуры, в июне 2015 года судно, которое тогда носило название «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота в Севастополе.

Судно построено в 1995 году и ходит под флагом Украины, уточнял сайт vesselfinder.com. Портал «Водный транспорт» приводил данные, согласно которым владелец танкера — симферопольская компания «МК «Транссервис».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



