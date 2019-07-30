Украинский суд арестовал российский танкер

Российский танкер NEYMA, который был задержан в порту Измаил сотрудниками СБУ и военной прокуратуры Украины, был арестован вместе с изъятыми при обыске документами решением Приморского районного суда Одессы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Кроме того он заявил, что арест этого танкера является законным, аргументировав свою позицию тем, что «судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу». По его словам, ратифицированные Россией и Украиной международные договоры не предусматривают необходимость запрашивать у консула разрешение на обыск морского и речного транспорта. «Мы это сделали законно. Точка!!!», — написал Матиос.

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СБУ задержала российский танкер 25 июля в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере был проведен обыск и допрошены члены экипажа. Спустя несколько часов моряков отпустили, они вернулись в Россию.

Капитан корабля Илья Дребязка позже рассказывал, что инцидент с задержанием произошел около 8 часов утра. На танкер прибыли сотрудники правоохранительных органов Украины, они провели обыск и изъяли документы. По его словам, проведение следственных действий не было согласовано с российским консулом несмотря на то, что судно под российским флагом — это территория России.

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