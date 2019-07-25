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Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили

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Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ.

При этом отмечается, что с экипажа танкера взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. По информации издания, моряки проходят по делу как свидетели и никаких ограничений на передвижение не имеют. Об освобождении моряков также сообщает Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на капитана Измаильского порта, где остановился танкер, Михаила Тихонова.

В посольстве России в Киеве подтвердили, что моряки с задержанного судна возвращаются домой.

Об инциденте с российским танкером стало известно ранее 25 июля. По данным СБУ, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В настоящий момент готовится ходатайство для ареста.

Российская сторона указала на незаконность задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского скорее высказаться о происходящем. Сенатор Константин Косачев отметил, что СБУ Украины либо действует с санкции своего президента, либо нет.

Инцидент с танкером также обсудили уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Москалькова попросила выяснить обстоятельства задержания, состав и соблюдение прав экипажа.

В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

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