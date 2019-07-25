Россия запросила состав экипажа задержанного танкера

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обсудили задержание российского танкера силами Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС в четверг, 25 июля.

Москалькова попросила выяснить обстоятельства задержания, состав и соблюдение прав экипажа.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Об инциденте с российским танкером стало известно ранее 25 июля. По данным СБУ, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В настоящий момент готовится ходатайство для ареста.

В Совете Федерации указали на незаконность задержания российского судна, а также призвали президента Украины Владимира Зеленского скорее высказаться о происходящем. Сенатор Константин Косачев отметил, что СБУ Украины либо действует с санкции своего президента, либо нет.

В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!