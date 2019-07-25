Зеленского призвали немедленно высказаться из-за захвата российского танкера

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно разъяснить свою позицию по инциденту с задержанием сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) российского танкера. Об этом написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Он предположил, что СБУ намеренно втягивает Зеленского в «эту заскорузлую провокацию».

«Либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, и тогда Владимир Зеленский де факто продолжает провокацию, учиненную его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании», — пишет сенатор.

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О задержании российского танкера NEYMA ранее сообщили в СБУ. По их версии, танкер задержан за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Источник РИА Новости в Министерстве иностранных дел России заявил, что из-за инцидента может ухудшиться обстановка в Азовском море. Собеседник агенства также отметил, что ведомство сейчас изучает детали случившегося.

В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает арестованных военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

15 июня Владимир Зеленский, общаясь с семьями моряков, заявил, что контролирует ситуацию. Он выразил уверенность в том, что предпринимаемые Киевом шаги в скором времени дадут результат.

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