Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

На встрече с семьями задержанных Зеленский заявил, что контролирует ситуацию. «Мы уверены, что шаги, которые мы сейчас предпринимаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — сказал он.

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Украинский лидер напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить задержанных моряков, а также обсудил законопроект о предоставлении им статуса участников боевых действий.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, начали опасное маневрирование. В результате пограничное управление ФСБ России задержало корабли и их экипаж.

Москва назвала действия украинской стороны провокацией, было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. 15 апреля срок предварительного расследования по делу продлили до 25 августа.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить задержанных моряков. В России, комментируя это решение, заявили о намерениях обжаловать решение суда, поскольку конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Керченском проливе.

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