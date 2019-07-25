В Москве отреагировали на задержание российского танкера на Украине

Задержание российского танкера на Украине абсолютно незаконно, это значительно ухудшает перспективы налаживания двусторонних отношений, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его цитирует РИА Новости в четверг, 25 июля.

Сенатор подчеркнул, что подобные действия возможны только после решения суда. «Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер», — сказал он.

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Ранее в четверг стало известно о задержании танкера NEYMA Службой безопасности Украины (СБУ). По их версии, танкер задержан за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.

В частности, танкер обвиняют в причастности к инциденту в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники задержали экипажи украинских военных кораблей, которые совершали в российских территориальных водах опасные маневры. В настоящее время в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности).

Киев обвиняет Москву в агрессии и требует отпустить задержанных украинских граждан.

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