Капитан захваченного Украиной российского танкера рассказал о задержании

Капитан российского танкера NEYMA Илья Дребязка рассказал, что происходило во время задержания судна сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Одессы. Об этом сообщает Sputnik Moldova.

По словам Дребязки, судно зашло в порт на ремонт. Экипаж предоставил все формы, которые танкер обязан подать перед заходом в гавань. Около 8 часов утра прибыли сотрудники прокуратуры, которые провели обыск и изъяли документы. Дребязка добавил, что проведение следственных действий не было согласовано с российским консулом несмотря на то, что судно под российским флагом — это территория России.

Изначально экипаж должен был покинуть Украину на поезде через Харьков, однако владельцы судна поменяли планы и отправили моряков в Кишинев. По данным издания, сейчас они уже прошли регистрацию в аэропорту Кишинева и ожидают вылета в Москву.

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Об освобождении экипажа стало известно ранее 25 июля. В СБУ заявили, что моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет.

Российский танкер задержали днем 25 июля. По данным СБУ, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

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