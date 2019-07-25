Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера

Украине необходимо подготовиться к возможному ответу России на задержание танкера NEYMA в порту Измаила Одесской области. Об этом в беседе с «Обозревателем» заявил бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский.

«Агрессор не скрывает цели уничтожить наше государство. Послушайте заявления их политиков, депутатов и тому подобное. Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор», — сказал он.

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Скипальский также поддержал задержание российского судна украинскими силовиками. По его словам, танкер NEYMA использовался для издевательств над гражданами Украины, что является преступлением против Киева. При этом генерал отметил: если бояться шагов со стороны России, то можно потерять всю Украину.

Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского. Издание уточнило, что случившееся может сорвать любые зачатки мирного урегулирования в Донбассе, не говоря уже о возможности обмена заключенными.

СБУ задержала российский танкер 25 июля в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере был проведен обыск и допрошены члены экипажа. Спустя несколько часов моряков отпустили, вскоре они должны прибыть в Россию.

В МИД России заявили, что если украинское государство захватило судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться. Киеву также стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море, отметили в министерстве.

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